شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة.. جامعة القاهرة تنعى ضحايا حادث الأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، باسمه وباسم جميع منسوبي جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عادل العدوى رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوى رئيس الجامعة، فى وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة، إثر حادث أليم وقع مساء أمس للحافلة التى كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي وأدى إلى وفاة عدد منهم.

وأعرب محمد سامى عبد الصادق عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل، إن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فور وقوع حادث طلاب كلية طب جامعة الجلالة بطريق الجلالة بالعين السخنة ، تحركت أجهزة الدولة بشكل سريع فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين من طلاب جامعة الجلالة بالسويس، حيث وصل عدد الوفيات إلى 12 حالة، فيما وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكلف خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبى ووجه وزير التعليم العالى المستشفيات الجامعية بتقديم الرعاية اللازمة للطلاب.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، تقدموا بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.