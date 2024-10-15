شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى محافظ الإسكندرية لبحث تكثيف التعاون فى تنفيذ أهداف "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة ،حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون ،لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ،لا سيما في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار ،ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا،خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

وبحسب بيان صحفي، يقوم الوزير جبران اليوم، بزيارة إلى الأسكندرية، تتضمن جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة،والتابعة للوزارة ،و تسليم جوائز لأوائل خريجي "برنامج تدريبي" على 5 مهن، وشركاء دوليين، ومحلين، وكذلك عقود عمل لذوي همم ،لدمجهم في سوق العمل،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية

كما يزور الوزير جبران إحدى الشركات ،ليشهد ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها "الوزارة"، بمشاركة 17 شركة من داخل"المحافظة"، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".