شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طلاب كلية الطب ضحايا حادث الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالأصالة عن نفسه وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي والمواساة لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء أمس إثر حادث أليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الطلاب المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أنه وفور وقوع حادث طلاب كلية طب جامعة الجلالة بطريق الجلالة بالعين السخنة، تحركت أجهزة الدولة بشكل سريع فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين من طلاب جامعة الجلالة بالسويس، حيث وصل عدد الوفيات إلى 12 حالة، فيما وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكلف خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبى ووجه وزير التعليم العالى المستشفيات الجامعية بتقديم الرعاية اللازمة للطلاب.