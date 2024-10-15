شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر ينعى شهداء العلم من طلاب جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وطلاب جامعة الأزهر جميعًا؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور عادل عدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، و الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، في وفاة شهداء العلم من طلاب الجامعة إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بنعمة الشفاء التام.

وكان أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، قد أكد أن معظم حالات طلاب جامعة الجلالة المصابين فى حادث طريق العين السخنة مستقرة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن إجمالى عدد المصابين 33 حالة من بينهم 22 مصاب فى حالة مستقرة، وذلك بعد الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك الخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن 8 حالات فقط من المصابين حالتهم الطبية غير مستقرة وفى العناية المركزة، فضلا عن وفاة 12 طالب.

وأضاف نائب وزير الصحة، أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تم الانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، ويتم المتابعة على مدار الساعة، إذ يتم تقديم تقارير طبية كل ساعة بـ الحالة الصحية العامة للمصابين.