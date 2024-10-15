شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق منشآت طبية مخالفة لاشتراطات التراخيص بمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الاسماعيلية، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسماعيلية، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية للمرور على المنشات الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص.

ولفت الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بالمرور على مستشفى دار الشفاء وتم إصدار قرار بالغلق، والمرور على مستشفى مجمع الزهراء الإسلامي وتم إصدار قرار غلق لعدد من الأقسام داخل المستشفى منها "عيادة الأسنان والمعمل وجناح العمليات"، كما تم توجيه إنذار بتلافي المخالفات التي تم رصدها خلال المرور في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 15 يوماً،

وتابع أنه تم المرور على مستشفى الخير والبركة، حيث تم رصد عدد من المخالفات وتوجيه إنذار بتلافيها خلال شهر، كما تم المرور على مركز الهدى للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومركز تبارك للنساء والتوليد وتم إصدار قرار بغلقهما، مشيرًا الى أن المخالفات التى رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، وجود عدد من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، تواجد عمالة غير مؤهلة).

وأكد حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.