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كيف تنتقل عدوى مرض السل؟.. الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:44 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة انتقال عدوى مرض السل والتى تتضمن:

- استنشاق ميكروب الدرن من الرذاذ المتطاير

- نتيجة السعال أو العطس

- البصق من جانب الأشخاص المصابين بالمرض

- شرب اللبن الملوث بالميكروب

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتمثل اعراض الاصابة بالسل  فى الاتى:

- سعال مزمن مع بلغم مدمم وفقدان الشهية

- نقص الوزن

- العرق الليلي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشخيص الإصابة بالدرن عن طريق فحص البصاق معمليا وإجراء اختبار التيوبركلين وفحص الصدر بالأشعة


مرض السل


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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