يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشخيص الإصابة بالدرن عن طريق فحص البصاق معمليا وإجراء اختبار التيوبركلين وفحص الصدر بالأشعة

- سعال مزمن مع بلغم مدمم وفقدان الشهية

- البصق من جانب الأشخاص المصابين بالمرض

- نتيجة السعال أو العطس

- استنشاق ميكروب الدرن من الرذاذ المتطاير

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة انتقال عدوى مرض السل والتى تتضمن:

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:44 ص

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل عدوى مرض السل؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.