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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل عدوى مرض السل؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:44 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة انتقال عدوى مرض السل والتى تتضمن:
- استنشاق ميكروب الدرن من الرذاذ المتطاير
- نتيجة السعال أو العطس
- البصق من جانب الأشخاص المصابين بالمرض
- شرب اللبن الملوث بالميكروب
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتمثل اعراض الاصابة بالسل فى الاتى:
- سعال مزمن مع بلغم مدمم وفقدان الشهية
- نقص الوزن
- العرق الليلي
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشخيص الإصابة بالدرن عن طريق فحص البصاق معمليا وإجراء اختبار التيوبركلين وفحص الصدر بالأشعة
مرض السل
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