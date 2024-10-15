شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء مراكز الجيزة يستمعون لشكاوى المواطنين.. تضمنت مخالفات بناء وتعديات والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن (منشأة القناطر، وكرداسة، وأبو النمرس، والبدرشين، والحوامدية، والعياط)، للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وجاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذى جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية، شكاوى تتعلق بوجود مخالفات البناء والتعديات ومطالب للمواطنين بإزالتها والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بكرداسة ومنشأة القناطر، وتطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي، ورفع بؤر للمخلفات وإصلاح كسر بخط مياه بمركز أبو النمرس، ووجود مخزن لتجميع الخردة بمدينة الحوامدية يستخدم أجهزة كهربائية بقدرات عالية تؤثر على التيار الكهربائي.

وتضمنت الشكاوى، عدم حصول عدد من مواطني العياط على بيان للصلاحية من المركز التكنولوجي بالعياط، وتضرر مواطنين بالبدرشين من وجود تعديات بالبناء المخالف وتطهير فرع ترعة العزيزية، وقد تم التعامل مع كافة المشكلات المعروضة من المواطنين وحلها على الفور، وذلك بمتابعة من رؤساء المراكز المدن.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.