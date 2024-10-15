شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإسراف فى تناول الملح يؤدى للإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإفراط فى تناول الملح يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم فى أى مرحلة عمرية، وليس لكبار السن فقط.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، إن الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميا هى 5 جرام شامل الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.

وتتمثل الأضرار الناتجة عن الإسراف فى تناول الملح فى:

1- كثرة الملح فى الطعام تسبب احتباس الماء داخل الجسم، وهذا يعرض الشخص لزيادة الوزن بشكل كبير.

2- الملح من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب والكلى والكبد.

3- من أهم الأسباب المؤدية لزيادة أو ارتفاع نسبة ضغط الدم، كما أن الأطعمة الغنية بالملح من أهم العلاجات لزيادة ضغط الدم.

4- من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية.

5- يزيد نسبة إصابتك بالجلطات.

6- يعرضك للإصابة بهشاشة العظام.

7- الأشخاص الذين يعانون من الربو أو حساسية الصدر ينصح بمنعهم من تناول الملح.

8- الأطعمة الغنية بالملح تعرض طفلك للكثير من الأمراض فى المستقبل، ولذا يجب عدم اعتيادهم عليها.

