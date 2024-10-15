شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 17 سفينة بميناء دمياط واستقبال 61920 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23915 طن تشمل : 75 طن جبس و 700 طن سماد و 7768 طن كلينكر و 1030 طن علف بنجر و 14342 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61920 طن تشمل : 10336 طن حديد و 11709 طن خردة و 4100 طن زيت طعام و 3970 طن ابلاكاش و 13500 طن كسب صويا و 7350 طن قمح و 8000 طن سكر و 2205 طن عدس و 750 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129950 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178812 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4912 حركة .