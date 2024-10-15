شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 17 سفينة بميناء دمياط واستقبال 61920 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 10:19 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23915 طن تشمل : 75 طن جبس و 700 طن سماد و 7768 طن كلينكر و 1030 طن علف بنجر و 14342 طن بضائع عامة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61920 طن تشمل : 10336 طن حديد و 11709 طن خردة و 4100 طن زيت طعام و 3970 طن ابلاكاش و 13500 طن كسب صويا و 7350 طن قمح و 8000 طن سكر و 2205 طن عدس و 750 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129950 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178812 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4912 حركة .
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