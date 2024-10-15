شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق اسبوعين لتكوين المناعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا السنوى يستغرق ما يقرب من أسبوعين لتكوين المناعة ويجب الحرص على تلقى اللقاح قبل بدء فصل الشتاء وانتشار ذروة الإنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا آمن ويجب الحصول علية لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمي أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الأنفلونزا للحماية من المضاعفات.



