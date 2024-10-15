شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تنعى ضحايا حادث الجلالة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للتمريض ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة - العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، والذي وقع مساء أمس الإثنين، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 33 آخرين من طلاب جامعة الجلالة.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهمهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، والذى أودى بفقدان أرواح طاهرة كانت تمثل مستقبل هذا الوطن، متمنيه الشفاء العاجل للمصابين.



وأشادت نقيب التمريض بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بالتعامل السريع مع حادث ونقل الطلاب المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تواجد فريق طبي على أعلى مستوى لمتابعة حالاتهم.