جريمة خارج الحدود.. أب يتصل من باكستان بشرطة بريطانيا ليعترف: قتلت ابنتي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

فرّ والد طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، تّم العثور عليها، وقد فارقت الحياة في منزلها في انجلترا، إلى باكستان واتصل بالشرطة من هناك ليقول إنه قتلها.

وتجري محاكمة عرفان شريف (42 عامًا) أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن بتهمة قتل ابنته سارة شريف، بالاشتراك مع شريكه بيناش باتول وشقيقه فيصل مالك.

وخلال المرافعة الافتتاحية في المحاكمة، قال ممثل الادعاء ويليام ايملين جونز، إن المتهمين الثلاثة لعبوا دورًا في "حملة اعتداء" ضدّ سارة ممّا أدّى إلى وفاتها.

وعثرت الشرطة على جثة سارة أسفل بطانية على سرير من طابقين في منزلها في منطقة ووكينج جنوب غرب لندن يوم 10 أغسطس 2023، وبها عشرات الجروح، ومن بينها كدمات وكسور متعددة.

وقال إيملين جونز إنه تمّ اكتشاف الجثة بعدما اتصل والدها بالشرطة من باكستان قائلًا: "لقد قتلت ابنتي. عاقبتها بالقانون وماتت".

كما أبلغ موظف تحويل الاتصال إنه لم يكن يقصد قتلها لكنه "ضربها كثيرًا للغاية"، حسبما قال ممثل الادعاء للمحلفين.

ورحل كل من عرفات شريف وباتول ومالك من بريطانيا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم 9 أغسطس.

وعثرت الشرطة الباكستانية على المشتبه بهم الثلاثة بعد بحث مكثف ووضعتهم على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة، حيث تمّ القبض عليهم لدى وصولهم إلى مطار غاتويك بلندن ووضعهم في السجن.

وقال إيملين جونز إن الثلاثة كانوا يعيشون في نفس المنزل الذي تعيش فيه سارة، وإنه "من غير المعقول" أن يكون واحد منهم فقط هو الذي تصرف بمفرده.

وينفي الرجال الثلاثة جريمة القتل والتسبب في وفاة طفل أو السماح بها.