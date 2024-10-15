ضربة موجعة لمعلمين المكيفات والسلاح في 3 محافظات.. سقوط 47 من تجار الصنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية، بمديريات أمن أسيوط، أسوان، دمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد 41 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن 4 بندقية آلية 10 بندقية خرطوش 2 طبنجة 48 فرد محلي عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 41 متهمًا لـ 13 منهم معلومات جنائية، ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالهم 6.890 كيلو جرام لمخدر الحشيش 1.985 كيلو جرام لمخدر الشابو 1.200 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الهيروين عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 21 متهمًا لـ 9 منهم معلومات جنائية، تنفيذ عدد 951 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية تنفيذ عدد 609 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش 13 كيلو جرام لمخدر البانجو 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية لمخدري الهيروين الآيس، وكذا ضبط عدد 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.