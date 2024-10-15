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ميراث الدم.. الجنايات تنظر محاكمة مرتكب "مذبحة حدائق المعادي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة "أحمد" مهندس متهم بقتل والديه وشقيقه وصديق شقيقه في الواقعة المعروفة إعلاميًا "مذبحة حدائق المعادي" على خلفية تقسم الميراث.

وفق تحقيقات القضية التي حملت رقم 3057 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم "أحمد. م" ـ مهندس ـ تهمة قتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح ـ صديق شقيقه ـ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق عليهم وابل من الرصاص داخل مسكنهم الكائن بمنطقة حدائق المعادي، إثر خلاف بينهما على تقسيم الميراث.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي تنظر ثاني جلسات محاكمته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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