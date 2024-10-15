أبو الغيط لمروجي شائعة بيع رأس الحكمة: حلِّوا عنَّا -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر تشهد على مدى الأعوام العشرة الأخيرة أحد أكبر انطلاقاتها خلال مئتي عام، وكل ما حدث في الماضي لا يقارن بما يحدث في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك وضعًا دوليًّا وإقليميًّا وعربيًّا يشهد قوة اقتصادية كبيرة قادرة على تنمية إمكاناتها في كل القطاعات.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: الخليج يشهد تطورات كبيرة على كل المستويات الخدمية، ومصر بعد المواجهة مع إسرائيل كانت تحتاج إلى ضخ شرايين، ويوجد لديها أعلى بنية تحتية في عهد الرئيس السيسي.

ونوه أبو الغيط بأن ما يحدث في مصر جهد كبير؛ من أجل التنمية ورفع مستوى المجتمع، كما أنها تعمل بجهد كبير من أجل سداد القروض التي حصلت عليها من أجل التنمية.

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن ما يحدث في مصر ظاهرة عظيمة للغاية، وهناك مَن يروج للشائعات الكاذبة ويتحدث عن أن مصر باعت رأس الحكمة، مردفًا: "رسالتي لمروجي الشائعات: حلِّوا عنَّا".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: السياحة المصرية قادرة على جذب ٦٠ مليون سائح؛ مثل إسبانيا، وتوفر لنا ١٠٠ مليار دولار سنويًّا، ولكنها لا تتجاوز ١٣ مليون سائح حاليًّا.

وأردف أحمد أبو الغيط: ما الضرر من المشروعات السياحية التي تحدث في كل المناطق السياحية، كما أن المشروعات على الأرض المصرية ستبقى على أرض مصر وتساعد على اقتصاد مصر.

ونوه أحمد أبو الغيط بأن الرئيس السيسي وجَّهَ رسالة لرجال الأعمال بأن ينطلقوا، كما أن الشرطة المصرية موجودة في كل الشواطئ.