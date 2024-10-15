2000 فرصة عمل والتقديم أونلاين.. وزارة العمل تعلن تفاصيل أول قائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الآن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشيونال جروب"، داخل فروع مصر، على مِهن: خدمة عملاء، ومتلقي طلبات، وأمن إداري، وطهي أسماك، وكاشير، وخباز بلدي، وحلواني شرقي وغربي، وأمين مخازن، ومنسق ممرات، وطباخين، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، حتى 9000 جنيه.

وأعلنت الشركة أن ذلك سيتم خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، داخل فروع مصر وخارجها.

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من لقاء وزير العمل محمد جبران، مع وفد من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الإقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية، والاتفاق على توفير 2000 فرصة عمل على مراحل، تزامنًا مع توسعات الشركة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أونلاين" من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: هنا، الذي تم إعداده تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران.

وقالت هبة أحمد إن الفرص والأعداد المتاحة؛ هي: 40 فرد أمن، و30 كاشير، و10 متخصصين في طهي الأسماك، و5 "خدمة عملاء"، و40 متلقى طلبات، و15 خبازًا بلديًّا، و10 حلواني شرقي وغربي، و15 أمين مخازن، و50 منسق ممرات، و10 طباخين.