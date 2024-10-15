شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقرار الحالة الصحية لـ22 مصابا بحادث أتوبيس جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، أن معظم حالات طلاب جامعة الجلالة المصابين فى حادث طريق العين السخنة مستقرة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن إجمالى عدد المصابين 33 حالة من بينهم 22 مصاب فى حالة مستقرة، وذلك بعد الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك الخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن 8 حالات فقط من المصابين حالتهم الطبية غير مستقرة وفى العناية المركزة، فضلا عن وفاة 12 طالب.

وأضاف نائب وزير الصحة، أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تم الانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، ويتم المتابعة على مدار الساعة، إذ يتم تقديم تقارير طبية كل ساعة بـ الحالة الصحية العامة للمصابين.

وفور وقوع حادث طلاب كلية طب جامعة الجلالة بطريق الجلالة بالعين السخنة، تحركت أجهزة الدولة بشكل سريع فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين من طلاب جامعة الجلالة بالسويس، حيث وصل عدد الوفيات إلى 12 حالة، فيما وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكلف خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبى ووجه وزير التعليم العالى المستشفيات الجامعية بتقديم الرعاية اللازمة للطلاب.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، تقدموا بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.