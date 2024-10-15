شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر نقل مقر عمل لجنتين للتوفيق في المنازعات وإنشاء محكمة استئناف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل بنقل مقر عمل لجنة التوفيق في بعض المنازعات للهيئة العامة للاستعلامات من مقرها الحالي إلى مقر جديد، ونقل مقر اللجنتين الثانية والثالثة للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التضامن الاجتماعي من مقرها الحالي إلى المقر الجديد.

كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل بإنشاء محكمة استئناف القاهرة "6" دوائر جنايات أول درجة بأرقام 29 حتى 34، ويكون مقرها مبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية في شبرا الخيمة، وتختص بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة "الوراق وأبو النمرس ومركز الجيزة وكرداسة والدقي.



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