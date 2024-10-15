أخبار مصر

"أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا".. تفاصيل مبادرة "أنا الراقي" بالمعاهد الأزهرية 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن يكون عنوان الموسم الجديد من مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية هو "أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا".

يأتي ذلك بناء على ما أقرته اللجنة العليا للمبادرة، ضمن مراعاتها للمستجدات المحيطة بالمجتمع وإيمانا منها بخطورة التعامل السيئ مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التحذير من مخاطرها.

وجاءت الخطة الشهرية للمبادرة لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- شهر أكتوبر - الحديث عن "الخصوصية والأمان".

- شهر نوفمبر - الحديث عن "المسؤولية".

- ديسمبر ويناير - الحديث عن "الرقابة الذاتية".

وجاءت تفاصيل المبادرة على النحو التالي:

462802271_525223917130293_7886818437044553042_n

462589258_523673707285314_305077700446988969_n

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا