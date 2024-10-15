محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، استقرار النظام السياسي المصري الحالي مطلب وغاية، مشددًا على أن الهدف في مصر شعبا وحكومة هو الاستقرار، موضحًا أن المخرج لتحقيق الاستقرار هو الابتعاد عن التهويل والتهوين.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المطلوب هو التواضع جميعًا والاتفاق على أن هدفنا واحد ولنا غاية واحدة، منوهًا بأن استقرار النظام السياسي عامل أساسي في ثبات الدولة.

وأوضح أن الحكومة المصرية منذ عدة سنوات تعاني من ضغوطات بشكل هائل اقتصاديًا وايضًا بسبب قراراتها، وأن سياستها لم تكن ناجحة في كثير من المناحي والقطاعات، موضحًا أن الحكومة المصرية ليست حكومة سياسية ولم تعمل بالسياسية وتصريحاتها تحتاج للتأهيل السياسي، منوهًا بأن الحكومة تصدر تصريحات بأن السياسية غائبة عنها.