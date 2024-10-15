حريق مصنع بلاستيك بجوار مدرسة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا داخل مصنع بلاستيك بعين شمس مساء الاثنين دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى المنشآت بجوار مدرسة الراشد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لغدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصنع بلاستيك مكون من طابق واحد على مساحة 300 متر بشارع الترولي، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.