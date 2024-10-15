نشرة التوك شو| الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية وكواليس حادث أتوبيس الجلالة



محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا مهمًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.

أكد الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن هيئة سلامة الدواء الامريكية وافقت على لقاح لـ جدري القرود منذ عامين.

وقال أشرف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن " على قناة " الحدث اليوم: "منظمة الصحة العالمية وافقت على هذا اللقاح الذي يعد لقاح تابع لشركة دنماركية".

وأوضح أن هذا اللقاح يتم تناوله كإجراء احترازي، أو بعد 14 يوما من الإصابة بحد أقصى، واللقاح يعطى على جرعتين.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان وزارة الصحة الذي أصدرته منذ قليل أنه بلغ إجمالي عدد المصابين 33 شخصا، تم نقلهم لمجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب وفاة 12 من مستقلين الأتوبيس.

أكدت الدكتور إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستهلاك التفاخري يعني استهلاك الأشياء لأغراض غير ضرورية، حيث يكون الهدف هو التفاخر والرياء وحب الظهور، وهذا المفهوم يُظهر أن الشخص الذي يتجه لهذا النوع من الاستهلاك لا يقصد شراء أو استهلاك ما يحتاجه، بل يسعى إلى الظهور أمام الآخرين.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: أن الإسلام يحث على حفظ المال، وبالتالي فإن الاستهلاك التفاخر يُعد أمرًا مذمومًا في الشريعة الإسلامية.

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مصر تقدم دعم كبير لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهو ما ظهر منذ اليوم الأول، من تاقديم المساعدات ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

قال فرج، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن هناك مخاوف من تحول لبنان إلى "غزة جديدة"، خاصة بعد إستهداف إسرائيل لقيادات حزب الله خاصة بعد حادث "البيجر".

كشف اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تطورات حادث طريق السخنة - الجلالة، الذي وقع صباح اليوم، موضحًا أن الحادث أسفر عن 10 وفيات و30 مصابًا منهم حالات خطرة وأخرى متوسطة.

وأشار "الشاذلي"، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الأتوبيس الذي تعرض للحادث كان قادمًا من طريق الجلالة ومتجهًا إلى العين السخنة، موضحًا أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الحادث.