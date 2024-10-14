الداخلية تكذب "الإخوان" بشأن مزاعم وفاة سجين بسبب حشرات سامة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوفاة أحد النزلاء وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بزعم وجود حشرات سامة داخل القسم.

أكد المصدر أن النزيل المشار إليه محكوم عليه فى قضية "تبديد" بالحبس لمدة شهر بدأت 18/9/2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا)، وأنه كان يعانى من أمراض مزمنة "الضغط والسكر".

بتاريخ 24/9/2024 وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد مستشفيات الحميات بالغربية لتلقى العلاج اللازم، وأفاد التقرير الطبى أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب بسبب التهاب رئوى وفشل كلوى، وأيدت أهليته ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى الوفاة.

شدد المصدر على عدم صحة الادعاءات بشأن وفاة نزلاء آخرين داخل القسم موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.