شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: فصل وسجن أى موظف بالسكة الحديد يثبت تعاطيه المخدرات من أول عينة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أى موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه للسجن والفصل والغرامة، موجها بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأى العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا إلى أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، خاصة أن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب.

وعقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية،والطرق والكباري ، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد اصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر او من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب مؤكدا على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية