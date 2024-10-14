شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف حقيقة تداول قرارات بشأن تقييمات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا بشأن التعليمات والقرارات الجديدة بخصوص الأعمال التحريرية، حيث أكدت الوزارة أن كل ما تم تداوله غير صحيح كالتالى:

- الواجب المنزلي يصحح ويكتب عليه نظر ولا يعطي عليه درجة في كراسة الطالب وتعطي الدرجة كاملة للطالب في سجل الدرجات الخاص بالمعلم - التقييم الاسبوعي يصحح في الكراسة ويكتب عليه، نظر أيضا ولا يعطي الطالب درجة ويأخذ الدرجة كاملة في سجل عمال السنة.

- الشرط الأساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقيمات الأسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب وليس جاوب صح او جاوب خطا.

- الطالب الغائب في التقييم الاسبوعي او الواجب لا يعاد له والتقييم وياخذ ( غ ) او (صفر)

- لا يعاد اختبار الشهر للطالب الذي يغيب ويكتب أمامه ( صفر) ويصحح الامتحان وتعطي الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر واختبار الشهر مسؤلية الموجه.



- معلم المدرسة مكلف بإعداد اختبار الشهر لطلاب الدمج داخل المدرسة حسب حالات الدمج الموجوده عند كل معلم.