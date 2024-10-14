شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: 42 جنديا إسرائيليًا من مصابى هجوم حيفا لازالوا في المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "لا يزال 42 جنديًا في المستشفى بعد إصابة الطائرة بدون طيار في قاعدة جولاني، ولا يزال 5 منهم مصابين بجروح خطيرة، والبقية في حالة متوسطة وخفيفة".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في هجوم شنّته مسيّرة تابعة لحزب الله، الأحد، على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال الجيش في بيان صدر عنه "قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة آخرون بجروح خطرة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 67 شخصاً، 5 منهم في حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا في منطقة حيفا.

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو خلال تفقده للواء الجولاني: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان حتى في بيروت".