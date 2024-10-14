شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكلف نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبي لمتابعة حادث أتوبيس الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب نائب الوزير بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا

كما وجه الوزير بتوفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، وتوجيه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي

كانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا اشارت الى أن هيئة الأسعاف قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، جار نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.