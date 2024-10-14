شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل الملحق التعليمى بسفارة فرنسا فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، دانيال رينيو ملحق التعاون التعليمى بالسفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، والدكتورة مها عليوة رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، نادية شامة المدرس بقسم اللغة الفرنسية ومنسق التعاون الدولى بكلية الآداب.

ضم الوفد المرافق للملحق الفرنسى كلا من الدكتورة كريستل كومب والدكتور بول بوزارج الأساتذة بجامعة ايكس مارسيليا بمدينة إيكس أون بروفونس،Ji Ah OH مهندسة تصميم متخصصة فى التكنولوجيا الرقمية ورئيسة مركز اللغات بجامعة إيكس مرسيليا، والأستاذة سهيلة جريفى مدرب متخصص فى استخدام وسائل الرقمنة ومدرب بمركز اللغات.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع جامعة عين شمس ممثلة فى أقسام اللغة الفرنسية فى كليات (الآداب، الألسن، البنات، التربية) فى إطار مشروع "FEF Égypte REINVENT وهو مشروع ممول من قطاع التعاون والعمل الثقافى بالسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية بهدف تعزيز وتحديث أقسام اللغة الفرنسية فى الجامعات المصرية.

إلى جانب التعرف على احتياجات أقسام اللغة الفرنسية وتقديم الدعم والتدريب اللازم لعدد من أعضاء هيئة التدريس بـ14 جامعة مصرية، على رأسهم جامعة عين شمس، التى يوجد بها أكبر عددمن أقسام اللغة الفرنسية، وذلك لتحديث المناهج لتتماشى مع متطلبات السوق المهنى والتعليم الحديث. وتهدف السفارة الفرنسية إلى ابرام اتفاقية مع الجانب المصرى ممثلة فى وزارة التعليم العالى لتفعيل هذا المشروع التعاوني.

خلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالوفد الفرنسى مؤكداً حرص الجامعة على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجامعات الفرنسية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة مشيراً إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية.

وأعربت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب خلال اللقاء عن تطلعها لزيادة التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى والابتكار والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة وبين الجانب الفرنسى.

تضمنت زيارة الوفد جولة متحف الزعفران بالجامعة ؛حيث كان فى استقبالهم ورحب بهم كل من ولاء الدين بدوى مدير المتحف، والسادة أمناء المتحف وفريق العمل بالمتحف.

وقد استمع الوفد خلال جولتهم بالمتحف لشرح مفصل لمعروضات المتحف باللغة الإنجليزية وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمجموعة المتنوعة الفريدة التى يضمها المتحف. كما زار الوفد قسم اللغة الفرنسية بكليتى الألسن والبنات.



جانب من مقابلة جامعة عين شمس



جانب من اللقاء