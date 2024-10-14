شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تشارك فى مؤتمر الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر والان مع تفاصيل الخبر

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ونخبة من قساوسة الكنيسة الأسقفية، في المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمته: نتأمل اليوم في الدعوة التي نلناها جميعًا، دعوة الوحدة والمحبة التي تجسدت في صلاة السيد المسيح من أجل شعبه "لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا" هذه الكلمات هي دعوة واضحة للوحدة التي يريدها المسيح لكنيسته.

الجدير بالذكر أن رؤية لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر هي تعميق التواصل الروحي والفكري والاجتماعي للكهنة والقسوس من الكنائس الخمس وهم ( الكنيسة الأرثوذكسية - الكنيسة الإنجيلية - الكنيسة الكاثوليكية - الكنيسة الأسقفية – كنيسة الروم الأرثوذكس) داخل جمهورية مصر العربية.