شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس: أكتوبر «حكاية شعب» تجلت فيها الشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى: أكتوبر «حكاية شعب» تجلت فيها الشخصية المصرية فصنعت ما اعتقدوه مستحيلا

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الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية بالذكرى الـ «51» لنصر أكتوبر: أكتوبر «حكاية شعب» تجلت فيها الشخصية المصرية فصنعت ما اعتقدوه مستحيلا.. خيارنا للسلام يفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات الوطن كونها السبيل الوحيد لردع أى محاولة اعتـداء.. مساعينا للحفاظ على أمن المنطقة تنبع من موقع القدرة.. والتخلى عن أوهام التوسع وسياسات العداء شرط الاستقرار فى المنطقة

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