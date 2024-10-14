شكرا لقرائتكم خبر عن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله.. رسائل الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع 7 من أبطال حرب أكتوبر المكرمين خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لأبطال حرب أكتوبر على معركة الشرف والكرامة التي قدموا فيها النصر لمصر، قائلا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا .. متشكرين باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى انتم قدمتم فيها النصر لمصر.. ربنا يديكم الصحة.. وكل اللى هقوله ربنا يديكوا الصحة.. وكل اللى هقوله ربنا هو اللي يكافئكم احنا مهما قولنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا".

وحرص الرئيس السيسي على الصعود إلى منصة تكريم أبطال أكتوبر، حيث صافحهم وشد على أياديهم وتبادل معهم الأحاديث الودية، كما حيا بطولاتهم وتضحياتهم خلال نصر أكتوبر المجيد.

وفيما يلى عدد من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة:

القوات المسلحة الدرع الحصين الحامى لمقدرات الوطن مدعومة بوحدة شعبها

رغم مرور 51 عاما ما زال نصر أكتوبر يفيض بالعبر والدروس والتجارب

تماسك الشعب المصرى يحفظ أمن وأمان الدولة من أى تحدٍ

بلدنا بفضل الله بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عنها

القوة الشاملة للوطن السبيل الوحيد لردع أى تفكير فى الاعتـداء عليه

ضرورة التخلى عن أوهام التوسع وسياسات العداء للتعايش السلمى بين الشعوب

لا بد للقوات المسلحة والشرطة أن تبقى فى أعلى جاهزية

شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله

حل القضية الفلسطينية سيكون له أثر كبير جدا على المنطقة

أقول لرجال القوات المسلحة: أنتم حصن الوطن ويده الضاربة فى حماية أرضه

بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة

لىّ عظيم الشرف بلقاء قادة حرب أكتوبر







