شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معركة جنوبي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي في معركة جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 177 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي: أيمن محمد رويشد.