شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة إذاعة آيات من القرآن على أنغام الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام أمرت بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى، وقد أيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.