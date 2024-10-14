شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ حزب الله تمنع طائرات إسرائيلية من الهبوط في مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ 12 العبرية، إن طائرة تابعة لشركة "إل عال" كانت تستعد للهبوط بمطار بن جوريون، لكنها لم تتكن من الهبوط وتابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ القادمة من لبنان.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاقا صواريخ من لبنان.

وأضح في بيان، أنه إثر التنبيهات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي عبرت الأراضي اللبنانية، مطالبا الإسرائيليين بأتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وقال إنه "بعد التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، رصدت ثلاث عمليات إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية".