شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا والان مع تفاصيل الخبر

حثت السفارة الأمريكية، في العاصمة اللبنانية بيروت، رعاياها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورا.

وقالت في بيان الإثنين: "نحث المواطنين الأمريكيين في لبنان بشدة على المغادرة الآن، ولا يزال المطار التجاري مفتوحًا وهناك توفر على شركات الطيران التجارية".

وأكدت أن الحكومة الأمريكية أضافت آلاف المقاعد في سعة إضافية لاستيعاب المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم.