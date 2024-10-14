شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس السيسى الندوة التثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد للقوات المسلحة والشرطة أن تبقى فى أعلى جاهزية طول الوقت، متابعا: "كان مطلوب أننا نجيب أسلحة للقوات المسلحة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.. مش هجاوب السؤال ده وهل فعلا الأمر مهم مش علشان الحرب الموجودة دلوقتي". أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه رغم مرور واحد وخمسين عاماً، فمازال معين نصر أكتوبر، يفيض بالعبر والدروس والتجارب، التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا، أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف، وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري، على مدار السنوات، باختلاف الصعاب والتحديات. الرئيس السيسى: القوة الشاملة للوطن السبيل الوحيد لردع أى تفكير فى الاعتـداء عليــه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غلق باب التحويلات بالعام الدراسى الحالي، مشيرة إلى أن التحويلات التي تمت في المديريات والإدارات التعليمية راعت الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس وأيضا الظروف القهرية للطلاب وفقا للشروط والضوابط التي تم تحديدها.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق. في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نشر المركز مقال للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة "سياسات مناخية" وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان "حماية التنوع البيولوجي.. حصن منيع في مواجهة تغير المناخ". وزيرة البيئة تستعرض جهود حماية التنوع البيولوجى لمواجهة تحديات تغير المناخ

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التى تجابه زيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات، وأوضح أن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضخ كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي للمراكز العلاجية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان توفير الألبان بانتظام وبدون انقطاع. أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك وذلك استكمالاً للفرص التى جرى التقديم عليها خلال شهرأغسطس الماضى، والتى انتهت الوزارة من إنهاء إجراءت سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشغل فرص العمل. وزارة العمل تعلن فرص عمل في البوسنة والهرسك.. والتقديم مجانى وزارة الصحة تعلن عن ضخ كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي للمراكز العلاجية غدا بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بتواجد 52 جنديا من لواء جولاني في المستشفى وعدد منهم بحالة خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية. إعلام عبرى: 52 جنديا بالمستشفى منهم حالات خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بمستهل التعاملات الأسبوعية، ويشهد السوق حالة من الاستقرار الملحوظ حتى وقت نشر هذه السطور.عيار 24 يسجل 4103 جنيها. عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3077 جنيها. عيار 14 يسجل 2393 جنيها. الجنيه الذهب 28720 جنيها. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 14أكتوبر 2024 بمستهل تعاملات الأسبوع

الرئيس السيسى يشهد انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر.. ويؤكد: لا بد للقوات المسلحة والشرطة أن تبقى فى أعلى جاهزيةوزارة التربية والتعليم: غلق باب التحويلات للعام الدراسى الجارىالمالية: الإصلاح المالى والاقتصادى عملية ممتدة وأكبر من برامجنا مع المؤسسات الدوليةالبترول: 417 مليون دولار استثمارات عجيبة للبترول خلال العام المالى الماضى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهاراً حار على باقى الأنحاء.

غدا انخفاض الحرارة 4 درجات على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة