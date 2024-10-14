شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وضمت قائمة الأبطال المكرمين من الرئيس السيسي، كلا من:

لواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد.

لواء أركان حرب محمود محمد البشري.

لواء أركان حرب أحمد مصطفي.

لواء أركان حمدي محمد نجيب أحمد.

لواء أركان محمد صفوت أحمد عطا.

لواء أركان حمدي عبد الحميد عقل.

لواء مسلم محمود متولي.

لواء يحي عبد الحميد اللقاني.

رقيب أول عبد الرازق سيد مصطفي.

رقيب رجب إبراهيم الدمياطي.

جندي صموئيل مخلص رميس.

عبده مباشر من المراسلين العسكريين في حرب أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية في شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.