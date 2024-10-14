شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: أشعر بالحزن ونحن أمام أيام وحدث صعب والان مع تفاصيل الخبر

علق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، على استهداف لواء جولاني في حيفا المحتلة من قبل مسيرات حزب الله اللبناني، قائلا: "أشعر بالحزن لمقتل أربعة من مقاتلي جولاني، نحن أمام حدث وأيام صعبة".

وعبر وكتب جالانت على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعبر مواساتي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء للجرحى الذين تأثروا بالهجوم، هذا حدث صعب، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيه وسيستوعب الدروس بسرعة".

وقال: إننا نثق ونعتمد على قادة وجنود لواء جولاني الذين يقاتلون بشجاعة ومستمرة منذ بداية الحرب، وتقوم المؤسسة الأمنية بتنسيق جهد وطني للتعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار، والأهمية والإلحاح واضحان وعلى رأس جدول الأعمال".

وكانت مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية في سماء حيفا المحتلة، رغم حالة التأهب الجوي، الذي تنفذه قوات الاحتلال، واستهدفت مقر لواء جولاني ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة نحو 70 أخرين.