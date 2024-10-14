شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: مصر تطالب بوقف فورى لجرائم إسرائيل ضد شعبى فلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب العام المستشار محمد شوقى عياد، إدانة مصر لكل أشكال الجريمة التى تمارس ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام وكذلك العدوان الإسرائيلى الأخير ضد الأراضى اللبنانية، لافتا إلى مطالبة مصر بالوقف الفورى لهذه الجرائم.

وأوضح النائب العام - في كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته حيال احترام كافة حقوق الشعب الفلسطينى لاسيما وقف العدوان المستمر ضد المدنيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب النائب العام بوقف استهداف إسرائيل للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان على كافة أراضيه، مشيرا إلى أن هذا العدوان يمثل انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني، لافتا إلى أن الأزمة الراهنة تخلق تحديات للمنطقة وللمجتمع الدولي على الجوانب الأمنية والإنسانية والقانونية

وأضاف النائب العام أن التحديات الراهنة يصعب مجابهتها أو التعامل معها إلا عبر منظومات قانونية وآليات قضائية قائمة على العلم والمعرفة، ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي وبصفة خاصة من خلال المنظمات والاطر الاممية المعنية.

وتوجه المستشار النائب العام في ختام كلمته بالشكر باسمه وباسم الوفد المصري للقائمين على المؤتمر ولجميع الوفود المشاركة متمنيا لهم مناقشات مثمرة.