شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بلدنا بفضل الله بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عنها، متابعا: "بلدنا بفضل الله بخير.. وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلدنا مش علشان نعمل حاجة ضد حد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.