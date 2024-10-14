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الرئيس السيسي: بلدنا بفضل الله بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عنها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 04:23 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عنها، متابعا: "بلدنا بفضل الله بخير.. وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلدنا مش علشان نعمل حاجة ضد حد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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