شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بلدنا بفضل الله بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيدالإثنين، 14 أكتوبر 2024 04:23 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عنها، متابعا: "بلدنا بفضل الله بخير.. وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلدنا مش علشان نعمل حاجة ضد حد".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.
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