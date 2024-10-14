شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة لـ177 منذ بدء عدوان إسرائيل على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر فلسطينية، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفاع إلى 177 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي: أيمن محمد رويشد.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محملا الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.