شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد أوبريت" عايشين عبور تانى" خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوبريت "عايشين عبور تاني" خلال الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل الدولة المصرية في شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.