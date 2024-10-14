شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقدم التحية لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لبعض أبطال حرب أكتوبر 1973، قائلا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، شكرا باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى أنتم قدمتم فيها النصر لمصر".

أضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40": ربنا يديكم الصحة ويكافئكم، إحنا مهما قولنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا".

انفوجراف الرئيس السيسي