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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقدم التحية لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لبعض أبطال حرب أكتوبر 1973، قائلا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، شكرا باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى أنتم قدمتم فيها النصر لمصر".
أضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40": ربنا يديكم الصحة ويكافئكم، إحنا مهما قولنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا".
انفوجراف الرئيس السيسي
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