شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، متذ قليل، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية.

وكان المجلس قد ناقش فى اجتماعه الأول، الذى عرض مؤخرا التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

كما استعرض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.