شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "ليا عظيم الشرف لقاء قادة حرب أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيدالإثنين، 14 أكتوبر 2024 04:33 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتشرف بلقاء قادة حرب أكتوبر، متابعا: "اتشرفت بقادة حرب أكتوبر ليا عظيم الشرف.. اللى موجود واللى مش موجود".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر: "أمر عظيم جدا وليا عظيم الشرف إننا نشوفهم النهارده.. كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب يحفظ بلدنا من كل شر وسوء".
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