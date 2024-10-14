شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "ليا عظيم الشرف لقاء قادة حرب أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتشرف بلقاء قادة حرب أكتوبر، متابعا: "اتشرفت بقادة حرب أكتوبر ليا عظيم الشرف.. اللى موجود واللى مش موجود".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر: "أمر عظيم جدا وليا عظيم الشرف إننا نشوفهم النهارده.. كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب يحفظ بلدنا من كل شر وسوء".