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الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "ليا عظيم الشرف لقاء قادة حرب أكتوبر"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 04:33 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتشرف بلقاء قادة حرب أكتوبر، متابعا: "اتشرفت بقادة حرب أكتوبر ليا عظيم الشرف.. اللى موجود واللى مش موجود".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر: "أمر عظيم جدا وليا عظيم الشرف إننا نشوفهم النهارده.. كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب يحفظ بلدنا من كل شر وسوء".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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