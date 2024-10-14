شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تماسك الشعب المصرى يحفظ أمن وأمان الدولة من أي تحدٍ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تماسك الشعب المصري يساهم في الحفاظ على الدولة، متابعا: "طول ما الشعب المصري متماسك أي حاجة تاني هتتقضي.. إلا أمن وأمان بلدنا أو تتعرض لتحدي خطير يفقدنا كل الجهد المبذول لبناء الدولة والحفاظ عليها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.