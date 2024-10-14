شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لرجال القوات المسلحة: أنتم حصن الوطن ويده الضاربة فى حماية أرضه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأسمى آيات التقدير، إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة، في حرب أكتوبر وجميع الحروب، قائلًا لأسرهم وذويهم: "إن شعب مصر أصيل، لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم، كما كان أبناؤكم بارين بها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"51" لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

كما توجه الرئيس السيسى بالتهنئة، إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، قائلًا لهم:" فقد كنتم على مدار التاريخ، حصن الوطن، ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته.