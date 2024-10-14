شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض الحرارة 4 درجات على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهاراً حار على باقى الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوطن البحرى .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.