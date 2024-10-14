شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حل القضية الفلسطينية سيكون له أثر كبير جدا على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس سيكون له أثر كبير في أن تعيش كل شعوب المنطقة بلا استثناء في أمن وأمان وسلام.

أضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40، "الحقيقة النهارده كان يوم جميل من أيام مصر في ذكرى الـ 51 على الحرب والانتصار، وبالمناسبة دي اسمحولي أن نتكلم على الدروس والعبر اللى مكن نستخلصها من الحدث، متابعا: قلت أجيب الظباط الصغيرين في الرتبة علشان أقولهم إن مصر أمانة في رقابتكم، إحنا بفضل من الله هنبقا حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها، وانتو أيضا تحافظوا عليها وتبقوا مستعدين دايما للزود عنها".

وتابع الرئيس السيسي: "خلينا نتكلم عن الفترة من 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، فيه كتير من الأمور المتشابهة ما بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة، وما بين اللى إحنا كنا بنقوله عملية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس هيكون ليه إثر كبير جدا في أن كل شعوب المنطقة بلا استثناء تعيش في أمن وآمان وسلام وندخل في مرحلة جديدة جدا مختلفة عما كنا فيه".