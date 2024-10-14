شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لأسر شهداء القوات المسلحة: شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة، في حرب أكتوبر وجميع الحروب، قائلًا لأسرهم وذويهم: "إن شعب مصر أصيل، لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم، كما كان أبناؤكم بارين بها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"51" لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.